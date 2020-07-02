В США продолжает раскручиваться история о «сговоре» России с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Газета The New York Times обнародовала имя предполагаемого посредника между боевиками и военной разведкой (ГУ ГШ РФ или ГРУ), который переправлял в Афганистан плату за «головы» американских солдат. Противники президента Дональда Трампа в Конгрессе намерены использовать этот скандал по максимуму, чтобы уменьшить его шансы на переизбрание. Сенатор-демократ Боб Менендес представил законопроект о санкциях против России — очередной вызов внешней политике Трампа.

История о том, что ГРУ, предположительно, платило связанным с «Талибаном» боевикам за убийство американских солдат, быстро сместилась из области внешней политики во внутреннюю. Противники Трампа обвиняют его в том, что он знал о ситуации в Афганистане, но замалчивал её якобы из-за особых отношений с российским президентом Владимиром Путиным. Белый дом парировал: доказательств указанной связи России с талибами недостаточно, поэтому Трамп в своё время и отмёл этот доклад как не заслуживающий доверия.

Дональд Трамп Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

В ответ на это газета NYT со ссылкой на американское разведсообщество и источники в Афганистане опубликовала очередной материал, в котором назвала имя посредника между Россией и талибами. Согласно источникам издания, им был некий Рахмат Азизи, годами переправлявший в Афганистан деньги за атаки на американских военных и имевший свою «базу» в Москве. Когда американская разведка вычислила Азизи, в доме афганца прошли рейды, но сам он успел скрыться, предположительно, в Россию. В его четырёхэтажной вилле обнаружили около полумиллиона долларов США.

Нет, никогда [о нём] не слышал, — прокомментировал разоблачение Азизи директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью РИА Новости.

Российский дипломат добавил, что не существует никаких доказательств сговора России с талибами. С аналогичными заявлениями ранее выступал Белый дом.

Но противники Трампа в Конгрессе намерены не дать этой истории быстро сойти на нет. Влиятельный член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес 1 июля объявил о своих намерениях ввести санкции против России по следам новых разоблачений.

По мере того, как выясняются новые делали об отвратительной российской кампании (в Афганистане. — NEWS.ru), Дональд Трамп снова показывает, что он не способен защитить наши войска и нашу страну, — сопроводил своё предложение Менендес. — Конгресс должен взять на себя инициативу и защитить наш народ и институты от агрессии Кремля. Непростительно для сената упускать такую возможность.

Менендес предлагает включить поправки о санкциях в проект оборонного бюджета на следующий год. Сейчас активно идёт его обсуждение, ожидается, что Конгресс одобрит его в этом месяце. В рамках очередного санкционного пакета сенатор хочет заморозить активы Владимира Путина и Сергея Шойгу за рубежом, наложить ограничения на банки, связанные с российской оборонной промышленностью, и расширить санкции против связанных с Кремлём олигархов.

Боб Менендес Senator Bob Menendez/facebook.com

Стоит заметить, что крупные российское оборонные предприятия и без того находится под санкциями, поэтому предложенные Менендесом поправки дублируют уже существующие меры. Два других предложения тоже многократно озвучивались сторонниками ужесточения санкционного режима. Кроме того, обычно санкционный «ястреб» Менендес выдвигает свои инициативы вместе с представителями республиканцев: двухпартийный консенсус увеличивает шансы на прохождение законопроекта через Конгресс. То, что на этот раз Менендес выступил с личной инициативой, а также максимальная размытость его предложений, наводит на мысль о том, что поправки составлялись впопыхах и с явным намерением поднять рейтинг на обсуждаемой теме. Поэтому шансы на то, что другие сенаторы прислушаются к его мнению, невелики.

Сотни поправок предлагаются в проект оборонного бюджета каждый год и только несколько их них выносятся на голосование, — замечает портал The Hill. — Это значит, что Менендесу предстоит тяжёлая битва, если он хочет, чтобы его предложение было одобрено.

Боб Менендес также известен как один из авторов законопроекта «санкций из Ада», предлагавшего жёстко наказать Россию за вмешательство в американские выборы. Это предложение, отрицательно сказавшееся на курсе рубля, в итоге месяцами ждало вынесения на голосование в сенатском комитете по международным отношениям. В декабре офис Менедеса победно отчитался о том, что комитет наконец одобрил инициативу, и она будет вынесена на голосование всех членов Сената. Но с тех пор об «адских санкциях» больше ничего не слышно, хотя неугомонный сенатор-демократ продолжает использовать каждый новый эпизод в российско-американских отношениях для того, чтобы предложить новые санкции или призвать вернуться к рассмотрению его прошлых инициатив.

Зачастую самих предложений, даже не имеющих шансов на успех, достаточно для того, чтобы поколебать курс рубля. Авторы подобных законопроектов это понимают, поэтому продолжают отпугивать потенциальных инвесторов от России дубликатами санкционных пакетов.