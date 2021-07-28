Пекин захотел укрепить сотрудничество с Москвой по Афганистану

Министерство обороны Китая заявило о необходимости наращивать сотрудничество с Россией по Афганистану и Средней Азии в целом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Китай реагирует на изменения ситуации в Афганистане и проявляет интерес к России как основному союзнику по борьбе с терроризмом в регионе. По итогам встречи между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Душанбе было опубликовано сообщение оборонного ведомства Китая. В нём подняты важные для обеих сторон вопросы, среди которых необходимость приходить к соглашению и координации.

Реагируя на изменения ситуации в Афганистане и Центральной Азии и совместно борясь с терроризмом, обе стороны должны сближать свои подходы, формировать консенсус, укреплять сотрудничество и координировать действия, — говорится в сообщении.

Ухудшение ситуации в Афганистане произошло на фоне вывода американских войск. 20 июля боевики обстреляли президентский дворец в Кабуле. Злоумышленники выпустили в сторону здания несколько ракет. Позже они были задержаны спецназом на территории пятого административного района столицы. 27 июля талибы взорвали опорную вышку линий электропередачи в Кабуле. После этого столица страны оказалась обесточена.

Ранее Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации «теневого» губернатора «Талибана» (запрещён в РФ) Муллы Халима. Его уничтожили в районе Карух в западной провинции Герат, которая ранее была освобождена от боевиков. Также погибли 20 талибов, среди которых два командира, ещё 50 человек были ранены.