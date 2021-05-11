Патрульный корабль ВМС Франции зашёл в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/dee036e6-b27e-11eb-a2f0-96000091f725_660.jpg Фото: EMA / Marine nationale

В акватории Чёрного моря был замечен патрульный корабль «Командан Биро» ВМС Франции. Силы Черноморского флота следят за ним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Командан Биро» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Чёрного моря 11 мая 2021 года, — заявили в центре.

Последний раз французский корабль заходил в Чёрное море в ноябре 2019 года. Он остановился в порту Одессы. В Министерстве обороны Украины тогда заявляли, что целью его прибытия была поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности на море.

Корабль на постоянной основе базируется в Тулоне. Его основными функциями названы — разведка, наблюдение за морскими передвижениями, а также поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.