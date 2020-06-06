Пашинян заявил, что из-за коронавируса Армения «шагает по аду»

https://static.news.ru/photo/f7a079b2-a851-11ea-ab2b-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о критической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, больницы настолько перегружены, что не успевает принимать заражённых людей, которых уже пятый день подряд выявляют более 500.

Пашинян, у которого выявлен коронавирус, как и у всей его семьи, объяснил, почему в стране не ввели тотальный карантин. Власти посчитали, что это не поможет спасти ситуацию с распространением инфекции.

Не только потому, что экономические последствия будут тяжёлыми, а поскольку уверены, и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, — цитирует премьера «Лайф».

Издание отмечает, что к 7 июня в Армении выявлено 12 547 заражённых инфекцией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Армении продолжается скандал, связанный с военным прошлым деда премьер-министра Никола Пашиняна. Как удалось установить по открытым официальным источникам, некий Николай Пашинян погиб в 1943 году в боях с Красной армией — в чине рядового Армянского легиона немецкого вермахта. Сам по себе этот факт, казалось бы, малопримечателен, но премьер публично рассказывал о своём деде совсем иное.