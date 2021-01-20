Пашинян выступил за углубление отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/c6d62554-5b32-11eb-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Армении необходимо углублять отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

Конечно, наше сотрудничество с РФ в сфере безопасности находится на самом интенсивном и высоком уровне. Углубление военно-политического союза с РФ является вопросом нашей повестки, — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр и другие высокопоставленные представители армянской власти неоднократно подчёркивали ключевую роль РФ в деле прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.