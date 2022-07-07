Пашинян поручил оперативно реализовать все договоренности с Анкарой

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабмина поручил соответствующим ведомствам начать работу с Турцией по открытию границы для граждан третьих стран. Он отметил, что на последней совместной встрече спецпредставители закрепили договоренность не только об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран, но и для грузоперевозок воздушным транспортом.

Договоренности договоренностями, но очень важно, чтобы наши ведомства координировали этот процесс, чтобы мы могли их выполнить, — заявил Пашинян.

Как известно, на настоящий момент грузоперевозки между Арменией и Турцией совершаются через Грузию. В своем большинстве они представлены импортом из Турции, так как сама Анкара блокирует ввоз армянских товаров.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции — Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность прохождения сухопутной границы Армения — Турция для граждан третьих стран, посещающих обе страны. Спецпредставители также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.