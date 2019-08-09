https://static.news.ru/photo/aa8dbd82-ba6e-11e9-84f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sanka Vidanagama/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Окленде в Новой Зеландии полицейские изъяла партию метамфетамина весом более 200 кг. Стоимость наркотиков оценивается приблизительно в $93 млн.

Сообщается, что рекордно крупная партия наркотиков была обнаружена в квартире 60-летнего гражданина Великобритании, проживающего в Окленде. В ходе обысков полицейские обнаружили шкаф, заполненный коробками с «лекарствами». Экспертиза установила, что под видом медикаментов хранился метамфетамин. Мужчина был задержан.

Также в ходе следствия был задержан ещё британей. Им обоим предъявлены обвинения в хранении наркотиков, сообщает Life .

По данным полиции,новозеландцы употребляют около 16 кг метамфетамина в неделю. Изъятая накануне партия эквивалентна четырём месяцам национального потребления это наркотика.

Как писал News.ru, в Австралии полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в грузовике, протаранившем их служебные автомобили. ДТП произошло 22 июля в Сиднее.