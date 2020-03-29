https://static.news.ru/photo/2d31be4a-71ae-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава католической церкви Папа Римский Франциск согласился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, призвавшем к глобальному перемирию на Земле, чтобы помочь человечеству победить пандемию коронавируса нового типа (COVID-19).

Приглашаю всех последовать ему (призыву Гутерреша. — NEWS.ru), прекратив любые формы военных действий, содействуя созданию коридоров для гуманитарной помощи, повороту к дипломатии, вниманию к тем, кто находится в ситуации наибольшей уязвимости, — цитирует понтифика РИА Новости.

Суверен Ватикана добавил, что общие усилия по борьбе с инфекцией позволят людям вновь почувствовать себя частью «единой человеческой семьи».

Накануне Франциск выступил с обращением к верующим и призвал их не сеять панику из-за эпидемии коронавируса. Проповедь проходила перед пустой площадью Святого Петра и транслировалась в соцсетях и по радио.

83-летний понтифик в ходе проповеди помолился о завершении пандемии COVID-19 и прочитал отрывок из Евангелия от Марка об Иисусе Христе и его учениках, попавших в бурю. По его словам, евангельская история перекликается с сегодняшними событиями.

Как сообщал NEWS.ru, все литургии на Страстной неделе будут проводиться в Ватикане без физического присутствия верующих из-за ситуации с коронавирусом. В настоящее время собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой закрыты для туристов.

Наряду с этим приостановлена работа почтового отделения, книжных магазинов издательства и фотослужбы газеты L'Osservatore Romano, а также столовой для служащих Ватикана.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.