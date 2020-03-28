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Папа римский Франциск выступил с обращением к верующим и призвал их не сеять панику из-за эпидемии коронавируса. Проповедь проходила перед пустой площадью Святого Петра и транслировалась в соцсетях и по радио.

83-летний понтифик в ходе проповеди помолился о завершении пандемии COVID-19 и прочитал отрывок из Евангелия от Марка об Иисусе Христе и его учениках, попавших в бурю. По его словам, евангельская история перекликается с сегодняшними событиями, сообщает информационный портал Святого Престола Vatican News.

Всех нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные, — сказал Франциск.

Он также поблагодарил простых людей, которые в это сложное время не поддаются панике и проявляют ответственность.

Как сообщал NEWS.ru, все литургии на Страстной неделе будут проводиться в Ватикане без физического присутствия верующих из-за ситуации с коронавирусом. В настоящее время собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой закрыты для туристов. Наряду с этим приостановлена работа почтового отделения, книжных магазинов издательства и фотослужбы газеты L'Osservatore Romano, а также столовой для служащих Ватикана.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч человек, 27,5 тысяч умерли, свыше 135 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. Умерли пять человек.