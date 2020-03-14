Все литургии на Страстной неделе будут проводиться в Ватикане без физического присутствия верующих из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявили в префектуре папского дома.
В настоящее время Собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой закрыты для туристов. Наряду с этим приостановлена работа почтового отделения, книжных магазинов издательства и фотослужбы газеты L"Osservatore Romano, а также столовой для служащих Ватикана. Ограничительные меры будут действовать до 3 апреля,
Ранее NEWS.ru писал, что в начале марта в Ватикане был
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