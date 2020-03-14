https://static.news.ru/photo/b37003c4-6694-11ea-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press

Все литургии на Страстной неделе будут проводиться в Ватикане без физического присутствия верующих из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявили в префектуре папского дома.

В настоящее время Собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой закрыты для туристов. Наряду с этим приостановлена работа почтового отделения, книжных магазинов издательства и фотослужбы газеты L"Osservatore Romano, а также столовой для служащих Ватикана. Ограничительные меры будут действовать до 3 апреля, сообщает РИА Новости.