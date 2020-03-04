https://static.news.ru/photo/148cb8e6-5f92-11ea-af9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Пациента с коронавирусом изолировали от общества в Ватикане. Это первый подтверждённый случай заражения COVID-19 на территории города-государства, являющегося резиденцией папы римского.

По словам директора пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, амбулаторное обслуживание в клиниках Ватикана приостановлено для проведения дезинфекции в помещениях.

Также 6 марта стало известно о первом случае инфицирования новым типом вируса, выявленном в Сербии. Как сообщает Blic, 43-летний житель города Суботица вернулся на родину из соседней Венгрии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилась информация о заражении папы римского COVID-19. Однако пресс-служба Ватикана опровергла эти данные. 1 марта папа римский появился на публике, прочитав еженедельное послание у окна Апостольского дворца Ватикана. Тесты на наличие коронавирусной инфекции в организме папы Франциска дали отрицательный результат.