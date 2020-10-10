Папа римский пожелал мира Азербайджану и Армении

https://static.news.ru/photo/fab369d0-0bba-11eb-8019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Global Look Press

Папа римский Франциск приветствовал достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о прекращении огня. По его мнению, это может стать основой для дальнейшего мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

Своё удовлетворение развитием ситуации понтифик выразил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Надеюсь, что это приведёт к заключению более крепкого мирного договора, несмотря на уязвимость нынешнего перемирия. Выражаю близость всем тем, кто страдает от потерь и разрушений гражданских строений и объектов религиозного культа, — цитирует главу Римско-католической церкви ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют окончательно решить конфликт.

В результате прошедших в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились возобновить переговоры по мирному урегулированию.

Как писал NEWS.ru, на фоне обострения противостояния между сторонами папа римский призвал политиков отказаться от силовых способов урегулирования разногласий из-за территориального спора. Он заявлял, что молится о мире в этом в регионе.