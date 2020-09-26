Папа римский призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

https://static.news.ru/photo/23968874-00b1-11eb-abb1-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск назвал тревожными новости об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. Он призвал Азербайджан и Армению к миру.

Глава римско-католической церкви попросил политиков отказаться от силовых способов урегулирования разногласий из-за территориального спора.

Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы, — цитирует ТАСС слова понтифика, сказанные в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Конфликт между двумя странами тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов 20% азербайджанской территории были объявлены Нагорно-Карабахской Республикой. Международное сообщество считает эти земли азербайджанской территорией, выступая за мирный переговорный процесс и против попыток решения территориального спора силовым путём.

Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась после массированного обстрела столицы самопровозглашённой республики и нескольких других населённых пунктов. Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в провокации, объявили военное положение и мобилизацию сил.

С обеих сторон поступают сообщения об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения. Однако точных данных нет.

Ранее NEWS.ru писал, что с призывом к сторонам конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации выступил российский МИД.