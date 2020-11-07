Палестинский лидер поздравил Байдена с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/3d503dee-21a6-11eb-8ffc-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Аббас Фото: kremlin.ru

Глава Палестины Махмуд Аббас поздравил американца Джо Байдена с победой на президентских выборах в Соединённых Штатах.

Политик надеется, что стороны наладят сотрудничество ради достижения свободы, независимости, справедливости и достоинства для палестинского народа, передаёт портал «Вафа».

Палестинцы де-факто прекратили общение на высоком уровне с администрацией действующего лидера США Дональда Трампа с 2018 года, когда Белый дом объявил о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Байден заявлял, что в случае избрания на пост руководителя Белого дома не только не будет отменять распоряжение нынешнего главы США Дональда Трампа о переносе посольства Вашингтона из Тель-Авива и Иерусалим, но также откроет консульство в Восточном Иерусалиме для «вовлечения палестинцев» в сохранение реальных перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Афганистана Ашраф Гани поздравил американца Джо Байдена с победой на президентских выборах в Соединённых Штатах. Руководитель республики выразил надежду на укрепление двустороннего стратегического партнёрства между странами.

Накануне Джо Байден выступил перед американцами с победной речью. Политик рассказал о приоритетах во внутренней политике, но умолчал о том, как будут вести себя Соединённые Штаты на мировой арене. Единственное, что касалось мировых проблем, так это контроль за изменением климата. Байден пообещал, что США не будут игнорировать проблему, кроме того, он намерен отменить ряд указов нынешнего главы США Дональда Трампа сразу же после инаугурации.