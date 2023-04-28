Озвучена версия, куда мог пропасть россиянин в Непале после атаки носорога Пропажу россиянина после атаки носорога в Непале объяснили отсутствием связи

Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press

Пропавший в Непале после встречи с носорогом Денис Банкин мог лишиться средств связи, предположил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» друг российского туриста Алексей Коковин. Таким образом он прокомментировал факт, что мужчина перестал выходить на связь после лесного инцидента. Коковин уточнил, что 42-летний Банкин является поклонником экстремального отдыха.

Экспедиции Дениса я бы не назвал отдыхом. Он не экскурсант, а экстремал. Совсем не из тех, которые перемещаются по заранее забронированным отелям и ходят на коллективные музейные экскурсии. Денис скорее «выживальщик». В Киргизии мы прошли с ним по самым сложным горным маршрутам, при этом никакой специальной горной подготовки у Дениса не было, — подчеркнул товарищ пропавшего россиянина.

Коковин напомнил, что его друг, будучи походником, хорошо подготовлен к разного рода неожиданностям, и выразил сомнение, что тот мог погибнуть от атаки носорога.

Скорее всего, он остался без какой-либо связи, — предположил мужчина.

Ранее сообщалось, что Денис Банкин на отдыхе в Непале снял на видео несущегося на него носорога, после чего бесследно исчез и перестал выходить на связь. Россиянин прилетел в Катманду из Мурманска 10 апреля.