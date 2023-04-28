Россиянин пропал в Непале после встречи с носорогом

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Российский турист пропал в Непале после нападения носорога, сообщает Telegram-канал SHOT. 42-летний мужчина отдыхал с друзьями в городе Покхара и отправился в поход в национальный парк. Перед исчезновением турист отправил друзьям видео, как на него бежит носорог. После этого он перестал выходить на связь. К поискам подключились российские дипломаты.

Ранее в Индии во время сафари семь человек пострадали в результате нападения носорогов. Водитель машины, где находились туристы, начал сдавать назад, однако не рассчитал, так что автомобиль упал в кювет. Инцидент произошел 25 февраля в национальном парке Джалдапара в округе Алипурдуар.

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