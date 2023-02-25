Опубликовано видео нападения бойцовой собаки на внучку экс-премьера Абхазии Mash: бойцовая собака напала на внучку экс-премьера Абхазии Хашбы в подмосковном коттеджном поселке

Фото: shutterstock.com

архивное фото

На четырехлетнюю внучку бывшего премьер-министра Абхазии Нодара Хашбы напала бойцовая собака в элитном подмосковном коттеджном поселке «Европа-3». Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. Ребенок гулял возле дома вместе с бабушкой, когда соседский пес забежал на территорию их участка и прыгнул на девочку. Пенсионерка была рядом и смогла защитить ребенка, после чего собака убежала.

Mash отмечает, что врачи не обнаружили физических травм у внучки Хашбы, только психологические — она стала бояться животных.

22 февраля в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ алабай, находившийся на самовыгуле, напал на прохожего и покусал его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, на место ЧП прибыли сотрудники скорой.

Исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства гороской администрации Дмитрий Ларченко рассказал, что личность хозяина собаки была установлена. По факту произошедшего возбуждены два административных дела.