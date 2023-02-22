Алабай на самовыгуле напал на мужчину в Улан-Удэ

Фото: shutterstock.com

В микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ алабай, находившийся на самовыгуле, напал на прохожего и покусал его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, на место прибыли сотрудники скорой. Исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко рассказал «МК в Бурятии», что личность хозяина собаки была установлена, по факту произошедшего возбуждено два административных дела.

В отношении нарушителя составлено два протокола. Материалы направлены в комиссию для привлечения владельца к административной ответственности. Всех горожан просим соблюдать правила содержания домашних животных. Регистрировать их, не отпускать на самовыгул, особенно крупных собак, потому что это может обернуться печальными последствиями, — уточнил Ларченко.

Администратинвые протоколы составлены по факту нападения собаки и нахождения алабая на улице без присмотра хозяина. Владельцу животного грозят штрафы в размере до пяти тысяч рублей.

В Новгородской области ранее три питбуля загрызли девятилетнего мальчика, который находился в гостях у друга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.