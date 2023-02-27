Нападение носорогов на туристов в Индии попало на видео

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Индия

В Индии во время сафари семь человек пострадали в результате нападения носорогов. Водитель машины, где находились туристы, начал сдавать назад, однако не рассчитал, так что автомобиль упал в кювет, сообщает Press Trust of India.

Инцидент произошел 25 февраля в национальном парке Джалдапара в округе Алипурдуар.

Ранее в элитном подмосковном коттеджном поселке «Европа-3» бойцовая собака напала на четырехлетнюю внучку бывшего премьер-министра Абхазии Нодара Хашбы. Ребенок гулял возле дома вместе с бабушкой, когда соседский пес забежал на территорию их участка и прыгнул на девочку.

22 февраля в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ алабай, находившийся на самовыгуле, напал на прохожего и покусал его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, на место ЧП прибыли сотрудники скорой. Возбуждены два административных дела.