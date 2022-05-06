Отправку миротворцев Польши на Украину сочли шагом США к войне с Россией Политолог Асафов заявил, что решение об отправке миротворцев на Украину примет не Польша

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Идея отправки миротворческого контингента Польши на Украину является не политическим решением президента Польши Анджея Дуды, а его пожеланием, заявил политолог Александр Асафов в ходе беседы с NEWS.ru. Он отметил, что Варшава часто делает заявления подобного рода, однако это не означает принятие соответствующих решений.

Это не политическое решение Анджея Дуды, а его пожелание, польские политики достаточно часто делают подобного рода заявления, например, Качиньский просил США разместить на территории Польши ядерное оружие и это не значит, что подобные решения могут приниматься в Варшаве, — сказал Асафов.

Политолог отметил, что такие высказывания не означают и то, что идёт подготовка к возвращению восточных территорий Украины в состав Польши, как считают сами поляки. Асафов считает, что в Варшаве учитывают послание президента России Владимира Путина.

Абсолютно точно не значит, что идет подготовка к возвращению, как считают сами поляки, исторических, восточных польских территорий, а именно западной Украины, так как есть четко озвученное послание президента России Владимира Путина, что последует за подобными действиями. Безусловно, они это учитывают, — пояснил политолог.

Асафов заявил, что если даже и будет принято такое решение, то это сделает не Варшава и не Киев. Главное слово останется за Вашингтоном.

Если такое решение вообще когда-нибудь будет принято, то не в Варшаве и не в Киеве, а в Вашингтоне. И только если США решат воевать с Россией до последнего поляка. Правда, в этом случае ни Дуда, ни Ярослав Качиньский (вице-премьер Польши — NEWS.ru) на ситуацию повлиять не смогут, — заявил Асафов.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западная Украина будет для Польши желанным приобретением. Он отметил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесёт ничего кроме окончательной утраты Киевом своей государственности.