Отель в Турции закрыли из-за украинцев

https://static.news.ru/photo/21588340-acc4-11eb-ab7d-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Один из отелей в Турции был вынужден временно закрыться из-за украинских туристов, которые решили отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, пишет газета Türkiye.

Согласно данным издания, о «вечеринке» контролирующим органам стало известно после того, как украинцы опубликовали в соцсетях фотографии с мероприятия. В итоге отель лишился сертификата «Безопасный туризм», который предоставляет возможность работать в пандемию.

В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведённых экспертиз, инцидент подтвердился, — сообщил губернатор Антальи Эрсин Языджи.

Ранее турецкий Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Турция стала 63-й страной, где было одобрено применение российского препарата от коронавирусной инфекции.