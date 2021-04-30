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Турция разрешила применение вакцины «Спутник V»

15:38, 30 апреля 2021
Фото: sputnikvaccine.com

Минздрав Турции одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), — говорится в сообщении фонда.

Турция стала 63-й страной, где было одобрено применение российского препарата от коронавирусной инфекции.

29 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила у Москвы препарат «Спутник V» и рассчитывает на совместное производство сыворотки от COVID-19.

Ранее Минздрав Словакии обнародовал соглашение с Россией о закупке вакцины «Спутник V». Это было обязательным условием для использования препарата. За раскрытие документа выступала президент страны Зузана Чапутова. В соглашении прописана поставка в Словакию двух миллионов доз препарата.

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