Турция разрешила применение вакцины «Спутник V»

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Визит американского президента Джо Байдена в Лондон и Брюссель не рассматривается в качестве возможного варианта для саммита Россия — США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы не участвуем в работе «семёрки», мы не участвуем в работе НАТО, — рассказал представитель Кремля. По его словам, вывод о том, что российский лидер не поедет в Лондон и...