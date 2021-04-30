Турция разрешила применение вакцины «Спутник V»

Минздрав Турции одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), — говорится в сообщении фонда.
Турция стала 63-й страной, где было одобрено применение российского препарата от коронавирусной инфекции.
29 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила у Москвы препарат «Спутник V» и рассчитывает на совместное производство сыворотки от COVID-19.
Ранее Минздрав Словакии обнародовал соглашение с Россией о закупке вакцины «Спутник V». Это было обязательным условием для использования препарата. За раскрытие документа выступала президент страны Зузана Чапутова. В соглашении прописана поставка в Словакию двух миллионов доз препарата.