От Twitter потребовали удалить посты о нидерландских «педофилах-сатанистах» Reuters: город в Нидерландах требует у Twitter удалить посты о местных «педофилах-сатанистах»

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Расположенный в Нидерландах город Бодегравен-Реувейк подал в суд на социальную сеть Twitter. Мстные жители требуют удалить удалить все сообщения о группе педофилов-сатанистов, которые якобы действовали в городе несколько десятилетий назад. Об этом сообщает агентство Reuters.

Маленький голландский городок в пятницу вызвал Twitter в суд, чтобы потребовать от гиганта соцсетей удалить все сообщения, связанные с группой педофилов-сатанистов, которые якобы действовали в городе в 1980-е годы, — говорится в сообщении агентства.

По данным Reuters, истории об убийствах детей начали распространять три человека в 2020 году. Они сообщили, что данные убийства якобы происходили в городе в 1980-х годах. В результате, чтобы почтить память детей, «ставших жертвами педовилов-сатанистов», в город стали съезжаться люди.

Это обеспкоило местных жителей. В 2021 году они подали в суд на распространителей информации и потребовали удалить все связанные с этими историями публикации. Однако рассказы о городе продолжили распространять другие пользователи.