От пули до сабли: десять самых громких покушений на мировых лидеров Линкольн, Гитлер, Ганди: как одни политики нашли свою смерть, а другие ее избежали (до поры до времени)

Фото: Global Look Press

Убийство экс-премьера Синдзо Абэ потрясло не только Японию, но и весь мир. NEWS.ru собрал десять громких покушений на мировых лидеров на протяжении последних трех веков.

Авраам Линкольн: смерть в театральной ложе

Авраам Линкольн стал первым американским лидером, погибшим в результате покушения. Он был смертельно ранен 14 апреля 1865 года, в Страстную пятницу, во время спектакля «Наш американский кузен» в вашингтонском театре Форда, куда 16-й президент США пришел вместе с супругой Мэри. За пять дней до этого, 9 апреля, капитуляцией Конфедеративных Штатов Америки закончилась гражданская война. В ложу четы Линкольн пробрался сторонник южан актер Джон Уилкс Бут.

Заговорщик не состоял в труппе, однако пару раз играл на местной сцене, дружил с другими актерами, а потому прекрасно знал планировку здания, как и саму пьесу. Роковой выстрел он сделал во время одной из самых смешных реплик, когда зал обычно взрывается от хохота. По воспоминаниям очевидцев, Линкольн и сам засмеялся над ней — это было последнее мгновение перед тем, как свет в его глазах померк навсегда.

В тот самый момент тайный агент Конфедерации незаметно подкрался сзади и выстрелил президенту в затылок. Пуля вошла в череп за левым ухом. Считается, что убийца успел прокричать на латыни Sic semper tyrannis! («Такова участь тиранов!» — девиз штата Вирджиния) и убежать через сцену (зрители подумали, что так задумано). Подоспевшие доктора осмотрели Линкольна, признав рану смертельной. Президента перенесли из театра в дом напротив, где он скончался утром 15 апреля 1865 года, не приходя в сознание.

Поезд с телом выдающегося политика две с половиной недели следовал из Вашингтона в Спрингфилд, траурный кортеж встречали и белые, и черные американцы, которых он освободил от рабства. Его убийца, подавшийся в бега, был настигнут и застрелен полицейскими 26 апреля.

Передайте моей матери, что я умер, сражаясь за свою страну, — якобы таковы были последние слова Бута.

Фото: wikipedia.org

Александр II: бомба на Екатерининском канале

Царь-реформатор Александр II, отменивший крепостное рабство в России, пережил несколько покушений. Первое совершил 4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов — первый террорист, который попытался убить российского императора. Он выстрелил в Александра II, когда тот выходил из Летнего сада после прогулки. Пуля дала осечку благодаря случайному прохожему — шапочных дел мастеру, ударившему Каракозова по руке. На императора покушались во время его визита в Париж 25 мая 1867 года (стрелял участник польского национального движения Антон Березовский), затем дважды в 1879 году. В феврале 1880-го народовольцы, устроившие охоту на императора, заложили бомбу в подвал Зимнего дворца. Судьба хранила Александра II до 1 марта 1881 года.

В тот день он возвращался из Михайловского манежа в Зимний дворец. Карета императора в сопровождении охраны из нескольких казаков и полицейских следовала через Екатерининский канал. Кортеж выслеживала Софья Перовская, подавшая сигнал сообщникам. Первую бомбу метнул народоволец Николай Рысаков — мимо. Не послушавшись совета, Александр II решил выйти и посмотреть в глаза своему преследователю, а заодно убедиться, что никто из прохожих не пострадал. В это самое время Игнатий Гриневицкий бросил вторую бомбу прямо под ноги царю. Смертельно раненный император попросил отвезти его домой. В 15 часов 35 минут на флагштоке Зимнего дворца был спущен императорский штандарт. Убийца царя скончался почти в то же самое время в тюремном госпитале.

Фото: Russian Look/Global Look Press

Николай II: японская сабля для гостя

Граф Витте утверждал, что цесаревич Николай Александрович (будущий последний император Российской империи Николай II) невзлюбил Японию после того, что случилось с ним 29 апреля 1891 года. Во время восточного путешествия 22-летний наследник престола прибыл в город Оцу, где на него напал фанатик — местный полицейский Цуда Сандзо.

В тот день Николай Александрович совершал прогулку на пароходе по живописному озеру Бива в компании греческого и японского принцев. Всюду он встречал теплый прием и радушие местных жителей, снимавших головные уборы и махавших флажками гостю из Петербурга. Процессия с принцами, которых везли в каретах рикши, безмятежно следовала в Киото. Как вдруг один из полицейских, призванных охранять маршрут, бросился к Николаю Романову с саблей наперевес. Молодого человека, получившего два удара, спас от гибели котелок на голове. По свидетельствам очевидцев, нападавший называл себя самураем, а в его глазах «пылала неукротимая ненависть». Программу визита цесаревича, которому пришлось делать перевязки и накладывать швы, экстренно свернули. В знак покаяния японцы закрыли биржу и токийский театр кабуки. Через шесть дней Николай Александрович отбыл во Владивосток. Сандзо же приговорили к пожизненной каторге, однако через несколько месяцев он умер в тюрьме на острове Хоккайдо.

Фото: «Выстрел в народ» 1961, А.М. Герасимов

Ленин: слепая Фанни и отравленная пуля

Самое громкое покушение на Владимира Ленина совершила 28-летняя Фанни Каплан 30 августа 1918 года. Правда, некоторые историки до сих пор сомневаются, что полуслепая эсерка могла попасть в вождя мирового пролетариата

В то утро Ленин получил сообщение о том, что в столице убит председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий. При этом сам он отправился митинговать на московский завод Михельсона безо всякой охраны. Выступление перед рабочими обошлось без происшествий. Толпа проводила революционера до машины, где в него выстрелила Каплан. Одна пуля попала Ленину в руку, вторая — в шею, под челюстью, а третья ранила стоявшую рядом женщину. Стрелявшая попыталась скрыться, но ее довольно быстро догнали. При Фанни нашли браунинг. В 1906 году она уже участвовала в покушении на генерал-губернатора Киева Владимира Сухомлинова.

Я застрелила Ленина, потому что я считаю его предателем. Из-за того, что он долго живёт, наступление социализма откладывается на десятилетия, — записано в протоколах допроса Каплан.

Ее расстреляли без суда на четвёртый день после покушения по устному указанию председателя ВЦИК Якова Свердлова.

Покушение обросло невероятными подробностями. Ходили слухи, будто пуля, настигшая Ильича, была отравленной. Этой версии придерживался даже американский историк Ричард Пайпс. Ленин, чье ранение поначалу сочли смертельным, пришел в себя довольно быстро: 25 сентября он уехал к себе в Горки, а уже 14 октября вернулся в Москву и возобновил политическую активность.

Фото: Bundesarchiv/wikipedia.org

Гитлер: провал «Валькирии»

Самой известной попыткой убить Адольфа Гитлера, на которого было совершено около сорока покушений, стала операция «Валькирия». Ее готовили высшие офицеры вермахта во главе начальником штаба резерва сухопутных войск рейха 36-летним Клаусом фон Штауффенбергом.

Он трижды пытался убить фюрера: в декабре 1943 года пронес в портфеле в бомбу в гитлеровскую ставку «Волчье гнездо», в июне 1944-го — в его резиденцию Бергхоф, а 20 июля 1944 года — снова в «Волчье гнездо». Боевой офицер, ни разу не вызвавший подозрений, был вызван в ставку для доклада. На этот раз полковник захватил с собой сразу два взрывных устройства.

Штауффенберг попросил посадить его поближе к Гитлеру. Все знали, что после боевых ранений у офицера были проблемы со слухом. Мятежник поставил портфель с бомбами под столом, всего в паре метров от нацистского вождя и нашел убедительный предлог, чтобы выйти из комнаты. Позже станет известно, что Штауффенбергу с его покалеченной рукой удалось активировать лишь одно взрывное устройство, что уменьшило силу взрывной волны. Полковнику вдвойне не повезло: за секунды до взрыва портфель переставили так, что дубовый стол защитил Гитлера от гибели. Правда, он получил осколочные ранения, ожоги ног, контузию. Участники мятежа были казнены, как и Штауффенберг, либо покончили с собой.

Фото: Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press

Ганди: жертва брахмана

Если мне суждено погибнуть от пули безумца, я сделаю это с улыбкой, — говорил выдающийся политический деятель Индии XX века, главный идеолог движения за независимость страны Махатма Ганди.

Он предсказал свою судьбу: 30 января 1948 года был застрелен перед собственным домом. Безумцем оказался индийский националист без высшего образования, шеф-редактор крайне правой газеты Натхурам Винаяк Годзе, происходивший из секты ортодоксальных брахманов.

Тот роковой день 78-летний Ганди по обыкновению встретил на рассвете и приступил к работе над проектом конституции. На вечернюю молитву он вышел на лужайку, где «отца нации» приветствовали сотни человек. Многие стремились коснуться ног Ганди. Под видом поклонника к нему приблизился и Годзе с пистолетом. Он смог застрелить политика практически в упор. Две пули прошли насквозь, третья застряла возле сердца Ганди.

О, Рама! О, Рама! — такими были последние слова великого индийца.

Он жестами дал понять, что прощает своего убийцу, и испустил дух. Ганди было 78 лет. Годзе был казнен.

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Кеннеди: расстрел в лимузине и теории заговора

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди произошло почти 60 лет назад, но до сих пор порождает теории заговора и «альтернативные» версии. Многие американцы верят, что за выстрелами одиночки Ли Харви Освальда стояли американские спецслужбы.

Сам момент преступления в Далласе 22 ноября 1963 года попал в кинохронику. В президентском лимузине находились сам 46-летний Кеннеди, первая леди Жаклин, губернатор Техаса Джон Коннелли и его супруга Нелли. В 12:30 по местному времени кортеж поравнялся со школьным книгохранилищем на перекрестке Хьюстон-стрит и Элм-стрит. В этом время вооруженный винтовкой снайпер, засевший на шестом этаже книжного склада, начал стрельбу из окна. Очевидцы слышали от трех до шести выстрелов. Первая пуля попала Кеннеди в спину, вышла насквозь через плечо и тяжело ранила сидевшего впереди губернатора. Вторая прострелила президенту голову. Джон Кеннеди скончался в госпитале примерно через полчаса.

Его предполагаемый убийца был арестован минут через сорок. Считается, что Освальд также застрелил из револьвера полицейского, пытавшегося его остановить. Однако бывший морпех все отрицал. Спустя два дня, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму 24-летний Освальд был убит владельцем ночного клуба Джеком Руби буквально под телекамерами. Поскольку Освальд не дожил до суда, то не может официально считаться убийцей Кеннеди. Правда, десять месяцев спустя таковым его признала комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном. Однако до 70% жителей США не верят в официальную версию убийства Кеннеди.

Фото: FRANCIS DEAN/Global Look Press

Пальме: убийца — дизайнер?

Целых 35 лет шведы не могли выяснить, кто же убил их премьер-министра Улофа Пальме. Преступление, ставшее шоком для королевства, произошло 28 февраля 1968 года на улице Свеавеген в самом центре Стокгольма. В тот злополучный вечер 59-летний социал-демократ вместе с супругой Лизбет спонтанно решили сходить в кино. Через три дня Пальме собирался посетить Советский Союз (что потом дало почву для конспирологических теорий).

О вечерней прогулке пары никто, по идее, не мог знать. Телохранителей рядом не было — политик любил свободно ходить по родному городу. Внезапно перед Улофом и Лизбет из темноты вырос высокий человек и выстрелил в супругов с близкого расстояния. Пальме скончался на месте. Следователи не смогли задержать преступника по горячим следам, бесследно пропало и орудие убийства.

Материалы следствия заняли 250 шкафов, по делу было допрошено 10 тысяч человек, причем 134 из них признались в убийстве. Поначалу официально осужден был Кристер Петтерсон — на него указала выжившая вдова Пальме. Однако позже мужчина подал апелляцию и был оправдан. Он умер в 2004 году. А в 2020 году шведская прокуратура нашла нового виновного — графического дизайнера Стига Энгстрема. По делу он проходил как свидетель, якобы оказавший раненому первую помощь. Но потом в его показаниях обнаружились нестыковки. Теперь дело закрыто. Но отправить Энгстрема за решетку уже не удастся — он покончил с собой двенадцать лет назад.

Фото: AP/TASS

Садат: заговор на плацу

Жертвой заговора исламистов 6 октября 1981 года стал президент Египта Анвар Садат. Считается, что они отомстили политику за мирные переговоры с Израилем, на которые Каир вынужден был пойти после поражения (вместе с сирийцами) в войне Судного дня 1973 года. Садат знал, что против него готовится заговор. В сентябре 1981 года за решетку отправились более тысячи фундаменталистов. Те, кто остался на свободе, отомстили за «собратьев».

Покушение произошло в Каире на военном параде, где Садат, не ожидая подвоха, занял место на трибуне в первом ряду в самом центре. Проход военной техники уже завершался, как вдруг один из военных грузовиков остановился. Из него выскочил глава заговорщиков лейтенант Халед Ахмед аль-Исламбули и метнул в трибуну ручную гранату. В считанные секунды спрыгнули ещё пятеро десантников и дали по членам правительства автоматную очередь. Как передают очевидцы, президент не поверил своим глазам и встал со своего кресла во весь рост — в это мгновение его настигли пули снайпера. Садат скончался в госпитале.

Фото: Tcharly Coutin/XinHua/Global Look Press

Моиз: гаитянская трагедия

Среди недавних громких политических убийств — расправа над президентом Республики Гаити Жовенелем Моизом. Он был убит 7 июля 2021 года группой вооруженных бандитов, проникших под покровом ночи в его частную резиденцию в городе Петьонвиль.

Рожденный в семье фермера и швеи, Моиз возглавлял страну с февраля 2017-го. О зверском преступлении мало что известно, в деле множество нестыковок. По данным правоохранителей, убийцы якобы представились охранникам американского Управления по борьбе с наркотиками. При этом они говорили по-испански. Непонятно, почему никто не заподозрил неладное в час ночи. Моиз был расстрелян, а до этого его пытали, об этом сообщил премьер республики. Стреляли и в супругу главы государства, но ей, как писали потом СМИ, удалось выжить. Главарями банды власти Гаити назначили колумбийцев. Почти два десятка человек были арестованы, кто-то погиб в перестрелке, другие все еще в розыске.