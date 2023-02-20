20 февраля 2023 года с однодневным визитом в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он не единственный, кто приехал в украинскую столицу во время проведения СВО. С 24 февраля 2022 году Украину посетило немало знаменитостей — мировых лидеров и звезд шоу-бизнеса. Некоторым пришлось вне графика спускаться в бомбоубежище.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и занимавший пост премьера Италии Марио Драги стали первыми европейскими лидерами, посетившими Украину с начала боевых действий. В апреле они прибыли в Киев ночным спецпоездом из польского города Жешув, на встрече с Владимиром Зеленским к ним присоединился глава Румынии Клаус Йоханнис.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер нанес визит к украинцам в октябре. В Черниговской области, в населенном пункте Корюковка, немцу пришлось полтора часа провести в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. Самым высокопоставленным из европейских политиков, приблизившимся вплотную к линии фронта, стала глава МИД ФРГ Анналена Бербок — 10 января 2023 года она неожиданно приехала в Харьков.
На Украине за последний год также побывали генсек ООН Антониу Гуттерриш, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (она спускалась в бомбоубежище), премьер Финляндии Санна Марин, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Молдавии Майя Санду, Литвы Гитанас Науседа, Греции Катерина Сакелларопулу, Швейцарии Иньяцио Кассис и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Кортеж первой леди США Джилл Байден 8 мая проехал через Ужгород к школе, где она встретилась с Еленой Зеленской.
Одной из первых знаменитостей, приехавших на Украину с начала объявления Москвой специальной военной операции, стала Анжелина Джоли. Звезда Голливуда побывала во Львове с гуманитарной миссией как посол Управления ООН по делам беженцев. Среди других известных лиц — актеры Бен Стиллер, Лив Шрайбер (он готовил борщ для беженцев на границе с Польшей), Джессика Честейн. А Шон Пенн 8 ноября в Киеве подарил Владимиру Зеленскому статуэтку своего «Оскара». Также на Украине побывали американский драматург, сценарист «Карточного домика» Бо Виллимон и режиссер последнего фильма о Бонде «007: Не время умирать» Кэри Фукунага.
Кадры визитов высокопоставленных гостей в Киев — в галерее NEWS.ru.
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (слева) вместе с Виталием Кличко
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Италии Марио Драги (слева направо), президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве
Фото: IMAGO/Xander Heinl/Global Look Press
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и мэр Харькова Игорь Терехов (справа)
Фото: president.gov.ua
Ужгород, Украина: первая леди Джилл Байден проводит личную встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской
Фото: president.gov.ua
Президент Греческой Республики Екатерина Сакелларопулу и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актер Бен Стиллер и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актриса Джессика Честейн и президент Украины Владимир Зеленский