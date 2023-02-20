От Байдена до Джоли: какие знаменитости посетили Киев во время СВО

Фото: Evan Vucci/AP/TASS

Владимир Зеленский и Джо Байден

20 февраля 2023 года с однодневным визитом в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он не единственный, кто приехал в украинскую столицу во время проведения СВО. С 24 февраля 2022 году Украину посетило немало знаменитостей — мировых лидеров и звезд шоу-бизнеса. Некоторым пришлось вне графика спускаться в бомбоубежище.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и занимавший пост премьера Италии Марио Драги стали первыми европейскими лидерами, посетившими Украину с начала боевых действий. В апреле они прибыли в Киев ночным спецпоездом из польского города Жешув, на встрече с Владимиром Зеленским к ним присоединился глава Румынии Клаус Йоханнис.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер нанес визит к украинцам в октябре. В Черниговской области, в населенном пункте Корюковка, немцу пришлось полтора часа провести в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. Самым высокопоставленным из европейских политиков, приблизившимся вплотную к линии фронта, стала глава МИД ФРГ Анналена Бербок — 10 января 2023 года она неожиданно приехала в Харьков.

На Украине за последний год также побывали генсек ООН Антониу Гуттерриш, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (она спускалась в бомбоубежище), премьер Финляндии Санна Марин, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Молдавии Майя Санду, Литвы Гитанас Науседа, Греции Катерина Сакелларопулу, Швейцарии Иньяцио Кассис и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Кортеж первой леди США Джилл Байден 8 мая проехал через Ужгород к школе, где она встретилась с Еленой Зеленской.

Одной из первых знаменитостей, приехавших на Украину с начала объявления Москвой специальной военной операции, стала Анжелина Джоли. Звезда Голливуда побывала во Львове с гуманитарной миссией как посол Управления ООН по делам беженцев. Среди других известных лиц — актеры Бен Стиллер, Лив Шрайбер (он готовил борщ для беженцев на границе с Польшей), Джессика Честейн. А Шон Пенн 8 ноября в Киеве подарил Владимиру Зеленскому статуэтку своего «Оскара». Также на Украине побывали американский драматург, сценарист «Карточного домика» Бо Виллимон и режиссер последнего фильма о Бонде «007: Не время умирать» Кэри Фукунага.

Кадры визитов высокопоставленных гостей в Киев — в галерее NEWS.ru.