«Оставьте россиян в покое»: британцы оценили «перехваты» самолётов РФ НАТО

Материал о десяти «перехватах» российских самолётов силами НАТО у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Чёрного и Балтийского морей опубликовало британское издание The Daily Mail. Статья вызвала активный отклик у читателей.
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Оставьте в покое бедных россиян, они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии, — иронично заявил пользователь Iain.
Американские B-52, дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. Это взаимная деятельность, — напомнил Braeburn.
Здесь не на что обращать внимание, это обычное занятие. НАТО и Россия регулярно проверяют реакцию друг друга, — заметил MetalGary.
Полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей российские экипажи дальней авиации совершают регулярно. При этом все полёты выполняются в строгом соблюдении международных правил, сообщают в Минобороны РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что истребители НАТО 29 марта 10 раз поднимались в воздух на перехват российских военных самолётов над Северной Атлантикой, Северным, Чёрным и Балтийским морями. Они идентифицировали шесть различных групп российских бомбардировщиков и истребителей менее чем за шесть часов.