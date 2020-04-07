Особняк «английской Мэрилин Монро» продают в Лондоне

https://static.news.ru/photo/51832f3c-7892-11ea-91d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press

Дом известной британской актрисы Дианы Дорс, которую ещё называли «английской Мэрилин Монро», выставлен на продажу. За здание площадью 197,2 кв. м в лондонском районе Челси его нынешние хозяева просят £6 млн (567,5 млн рублей).

Финансовый аналитик и его невеста стали владельцами особняка на Бернсолл-стрит весной 2018 года. Они заплатили тогда за него £2,7 млн (255,4 млн рублей), сообщает Mansion Global.

В ходе полуторалетнего ремонта в двухэтажном строении подвал был переделан в дополнительную спальню с ванной, увеличены потолки на цокольном этаже, появились стеклянные полы. Также в особняке имеются четыре спальни, три ванные комнаты, кухня, гостиная и сад во внутреннем дворике.

В память о Диане Дорс в гостиной вывешена чёрно-белая фотография актрисы, сделанная в этом доме в 1950–1960 годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на одном из сайтов элитной недвижимости появилось объявление о продаже роскошного дома, принадлежащего рэперу Джигану и его супруге Оксане Самойловой. За трёхэтажный особняк площадью 750 кв. м пара запросила 140 млн рублей. Дом находится на Рублёво-Успенском шоссе. В нём четыре спальни, сауна-хамам, гардеробная и даже кинотеатр.