Основавший TikTok миллиардер уйдёт с поста гендиректора компании-владельца

https://static.news.ru/photo/98496304-b947-11eb-995e-96000091f725_660.jpg Чжан Имин (справа) Фото: Chinatopix via AP/ТАСС

Китайский миллиардер Чжан Имин, владеющий компанией ByteDance, которая разработала социальную сеть TikTok, уйдёт с поста её гендиректора. Перестановки в руководстве запланированы на конец 2021 года. Об этом бизнесмен написал на официальном сайте.

Я считаю, что лучше всего смогу преодолеть пределы того, чего компания может достичь в следующее десятилетие, и развивать инновации, если буду использовать свои сильные стороны — сосредоточенное обучение, систематическое мышление и готовность пробовать новое, — объяснил своё решение предприниматель.

Миллиардер встревожен, что у него нет времени на саморазвитие, он полагается на идеи и концепции, которые были у него ещё до основания компании ByteDance. Бизнесмен считает, что уход с поста будет полезнее для компании и в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на ByteDance.

Планируется, что вместо него руководящий пост займёт сооснователь компании Лианг Рубо. Сначала он будет работать вместе с Имином, пока тот не передаст ему все дела.

Компания ByteDance была основана в Пекине в 2012 году. Официально она зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офисы в 126 странах мира. По данным за 2019 год, в штате компании работали 60 000 человек.

Ранее стало известно, что соратник Илона Маска Макс Ходак покинул компанию Neuralink, которая чипировала обезьяну. Бизнесмен объяcнил, что ушёл в отставку несколько недель назад. Он не назвал причину своего решения, но заявил, что многому научился во время своей работы и остаётся «болельщиком» стартапа.