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«Опустимся на землю»: Шойгу о планах РФ присоединить Казахстан

12:10, 17 марта 2021

Министр обороны России Сергей Шойгу высказался о желании России присоединить к себе Казахстан. Он достаточно иронично отнёсся к подобным слухам.

Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий!, — сказал министр.

Шойгу добавил, что у России с Казахстаном «давно сложившиеся братские отношения». Кроме того, страны не заинтересованы в том, чтобы «что-то делить между собой», передаётTengrinews.kz.

Ранее NEWS.ru писал, что в будущем полноценный и равноправный диалог России с НАТО должен быть восстановлен. В этом есть крайняя нужда. Об этом в беседе с казахстанской прессой заявилроссийский министр обороны Сергей Шойгу.

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