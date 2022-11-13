Опубликовано видео встречи Лаврова на Бали

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять страну на саммите G20, который пройдет 15–16 ноября. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

Согласно заявлению МИД РФ, на G20 российская делегация намерена изложить ряд конкретных инициатив во вопросам поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

В российском МИД подчеркнули, что потенциал «Группы двадцати» сейчас снижается из-за деструктивных тенденций на фоне сложной ситуации в мировой экономике, вызовов, затрагивающих стабильность сырьевых рынков, цепочек поставок и финансовой системы. Большинство из них является следствием грубых экономических просчетов, недобросовестной конкуренции и открытой конфронтации США и ЕС на международной арене, указали в дипведомстве.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что лидеры стран — участниц предстоящего саммита G20 в Индонезии решили не делать совместное фото из-за того, что на встрече будут присутствовать представители России.