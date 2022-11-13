Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где будет представлять страну на саммите G20, который пройдет 15–16 ноября. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.
G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.
Согласно заявлению МИД РФ, на G20 российская делегация намерена изложить ряд конкретных инициатив во вопросам поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.
В российском МИД подчеркнули, что потенциал «Группы двадцати» сейчас снижается из-за деструктивных тенденций на фоне сложной ситуации в мировой экономике, вызовов, затрагивающих стабильность сырьевых рынков, цепочек поставок и финансовой системы. Большинство из них является следствием грубых экономических просчетов, недобросовестной конкуренции и открытой конфронтации США и ЕС на международной арене, указали в дипведомстве.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, что лидеры стран — участниц предстоящего саммита G20 в Индонезии решили не делать совместное фото из-за того, что на встрече будут присутствовать представители России.