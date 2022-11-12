Лидеры стран G20 откажутся от совместного фото из-за «присутствия России» The Guardian: лидеры стран G20 откажутся от совместного фото из-за «присутствия России»

Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Лидеры стран-участниц предстоящего балийского саммита G20 в Индонезии решили не делать «совместное фото» из-за присутствия там представителей России, сообщает британское издание The Guardian. Известно, что на Бали отправится российская делегация, возглавляемая министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. Cаммит G20 пройдет 15–16 ноября.

Мировые лидеры не примут участие в официальном «семейном фото» во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за дискомфорта в связи с присутствием России на саммите, — пишет издание.

Совместное фото обычно делается в первый день саммита, перед началом встречи. Лидеры стран обмениваются рукопожатиями, общаются друг с другом, а далее делается общее фото.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, на саммите будут озвучены инициативы Москвы в сфере поставок продовольствия и энергоресурсов на зарубежные рынки. В частности, она упомянула про наращивание газового сотрудничества с Турцией и организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.