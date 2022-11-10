Россия на саммите G20 озвучит инициативы в сфере поставок продовольствия Захарова: Россия на саммите G20 озвучит инициативы в сфере поставок продовольствия

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На саммите G20 Россия озвучит инициативы в сфере поставок продовольствия и энергоресурсов на зарубежные рынки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, она упомянула про наращивание газового сотрудничества с Турцией и организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, передает ТАСС.

Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, — сказала Захарова.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин не будет представлять Россию на саммите G20. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо российского лидера на встречу приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» Путин.

10 ноября агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Индонезии сообщило, что Путин может принять участие в саммите в онлайн-формате.