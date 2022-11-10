В Кремле назвали представителя от России на саммит G20 Песков: Россию на саммите G20 будет представлять Лавров

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Официальную делегацию России на саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подтвердил в беседе с ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» президент Владимир Путин.

Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров, — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин не будет представлять Россию на саммите G20. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо российского лидера на встречу приедет Лавров. Авторы текста утверждают, что это решение связано с желанием Путина оградиться от напряженных диалогов по украинскому военному конфликту.

Позднее эту информацию подтвердил пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин. При этом он допустил, что в саммите может принять участие и Владимир Путин, например, в формате видеосвязи. Ранее о возможности проведения встречи с Путиным в онлайн-формате писало агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра по координации морских и инвестиционных вопросов Индонезии Джоди Махарди.