Reuters: Путин примет участие в саммите G20 в онлайн-формате

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали, пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Индонезии. Несмотря на это, пресс-секретарь министра по координации морских и инвестиционных вопросов Джоди Махарди сообщил, что российский лидер поучаствует в одной из встреч в онлайн-формате. О том, какая конкретно встреча имеется в виду, источник не сообщает.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) на Бали на следующей неделе. <...> Президент России должен присутствовать на одной из встреч виртуально, — говорится в публикации.

Кроме этого, Махарди подтвердил, что Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Также на встрече будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Участие украинского лидера Владимира Зеленского в настоящий момент остается под вопросом.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин не будет представлять Россию на саммите G20. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо российского лидера на встречу приедет Лавров. Авторы текста утверждают, что это решение связано с желанием Путина оградиться от напряженных диалогов по украинскому военному конфликту. Официального подтверждения этой информации нет.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес до этого заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры российского лидера с президентом Украины.