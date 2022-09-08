Индонезия заявила о готовности обеспечить безопасность Путина на G20 Посол Индонезии заявил о готовности обеспечить безопасность Путина на G20

Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес. По его словам, страна гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь глав государств.

Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при принятии решения об участии Путина в саммите G20 во внимание будут приниматься все факторы, в том числе и фактор безопасности. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не слишком ли опасно в текущей ситуации очное присутствие главы государства на встрече «Группы двадцати».

До этого Песков заявил, что формат участия Путина в саммите определят по мере приближения встречи. Он добавил, что Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит. Саммит запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».