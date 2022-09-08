Индонезия хочет организовать встречу Путина и Зеленского на G20 Посол Таварес: Индонезия готова организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Фото: Indonesian Finance Ministry/XinHua/Global Look Press

Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в ноябре, заявил посол республики в РФ Хосе Таварес в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, которые приводит РИА Новости, Джакарта поддерживает усилия Турции по переговорам между Москвой и Киевом.

Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они (Путин и Зеленский. — NEWS.ru) использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе. <...> Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность, — сказал Таварес.

Он также отмечал, что Индонезия гарантирует безопасность всем участникам саммита.

Вашингтон ранее призвал Зеленского принять участие в предстоящем саммите G20, если его посетит Путин. Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов позднее заявил, что никакой «практической платформы» для проведения встречи Путина и Зеленского нет. Дипломат при этом оценил действия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана для содействия диалогу.