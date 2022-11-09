Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Владимир Путин не будет представлять Россию на саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо российского лидера на встречу приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Авторы текста утверждают, что это решение связано с желанием Путина оградиться от напряженных диалогов по украинскому военному конфликту. Официального подтверждения этой информации нет.

Владимир Путин не будет присутствовать на саммите Большой двадцатки на следующей неделе, сообщили источники, знакомые с планами, поскольку Кремль стремится защитить президента от потенциальной напряженности на высоком уровне <...> Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова вместо Путина, сказал один из источников, — говорится в публикации.

По мнению авторов, подобное решение Путина позволяет избежать потенциальной конфронтации отношений с другими мировыми лидерами, включая президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Ранее тот назвал российского лидера военным преступником.

Саммит G20 пройдет на Бали в Индонезии 15–16 ноября. Лидеры самых крупных экономик мира соберутся впервые после начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля.

Ранее «Ведомости» уже писали, что Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на саммит G20. Главу государства на мероприятии может заменить Лавров.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес до этого заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.