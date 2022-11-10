Лавров возглавит делегацию из России на саммите G20

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Российскую делегацию на саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали, официально возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил в беседе с РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин. При этом он допустил, что в саммите может принять участие и Владимир Путин, например, в формате видеосвязи.

Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи, — сказал Тумайкин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин не будет представлять Россию на саммите G20. Один из собеседников агентства подчеркнул, что вместо российского лидера на встречу приедет Лавров. Авторы текста утверждают, что это решение связано с желанием Путина оградиться от напряженных диалогов по украинскому военному конфликту. Официального подтверждения этой информации нет.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес до этого заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры российского лидера с президентом Украины.