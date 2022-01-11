«Оптимизма не видим»: Кремль о переговорах с США по гарантиям безопасности

Пока существенного повода для оптимизма Москва не видит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги первого раунда переговоров с США по гарантиям безопасности. Представитель Кремля также подчеркнул, что делать какие-либо промежуточные выводы на настоящий момент невозможно.

Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки характер переговоров: открытые, субстантивные и прямые. Это не процесс ради процесса и не то, что может вызывать удовлетворение. Здесь важен результат, а по результату сказать пока нечего, — отметил Песков.

Он напомнил, что ещё предстоят несколько раундов переговоров, после которых можно будет составить более чёткую картину об уровне достижения договорённостей.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков на прошедшем брифинге заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Также на этой неделе в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.