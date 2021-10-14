Опрос: заводы на Украине начнут закрывать из-за цен на газ

Согласно новому исследованию Федерации работодателей Украины, более 90% предприятий разных отраслей промышленности станут убыточными из-за высоких цен на газ. При этом лишь у 10% предприятий есть возможность временно использовать другие источники энергии. Исследование доступно на официальной странице организации.

Результаты опроса показали, что в октябре этого года из-за цены на газ убыточными станут 91% опрошенных компаний. В ноябре их количество может достичь уже катастрофических 96%, — сказано в заключительной части исследования.

Авторы работы также отмечают, что половина опрошенных предприятий либо сократит производство, либо полностью его остановит.

Ранее стало известно, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе в начале недели приблизился к объёмам закачки. Об этом свидетельствуют данные института Gas Infrastructure Europe. По состоянию на 11 октября запасы газа в ПХГ Европы пополнились на 1160 ГВт/ч, а отбор резко вырос до 970 ГВт/ч.

Общая наполненность европейских подземных хранилищ выросла всего на 0,02%, до 78,09%. При этом цена на газ по итогам торгов на лондонской бирже ICE во вторник составила $1040 за одну тысячу кубометров.