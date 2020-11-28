Оппозиция в Тбилиси проводит антироссийский митинг

https://static.news.ru/photo/047b3d4a-318a-11eb-a48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

В центре Тбилиси начались антироссийские акции протеста, в которых принимают участие «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и партии-сателлиты. Люди собираются у зданий парламента и МИД.

Оппозиция вышла на митинг после того, как российский сенатор Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе обсудили перспективу возобновления авиаперелётов между двумя странами. Протестующие выступили против обсуждения экономических, культурных и гуманитарных проблем между двумя странами, сообщает газета «Взгляд».

Оппозиционеры выкрикивают антиправительственные возгласы, называя членов грузинского руководства «рабами». Кроме того, митингующие пишут на заграждениях у парламента «20%» в знак того, что территории Абхазии и Южной Осетии «оккупированы» Россией. Сообщается о задержаниях.

Наше правительство — предательское! — заявила на митинге депутат от «Европейской Грузии» Елена Хоштария.

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошли ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, назвав голосование сфальсифицированным.

Как писал NEWS.ru, по словам одного из лидеров оппозиционной партии Заала Удумашвили, возобновлять авиасообщение с Москвой не стоит, так как в России высокие показатели заболеваемости COVID-19. Кроме того, он выразил недоумение, зачем вообще это делать, если «Россия всегда и во всём обвиняет Грузию».