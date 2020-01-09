https://static.news.ru/photo/4bd9fce2-32dc-11ea-a621-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: presidentofabkhazia.org

Оппозиционная партия «Айтаира» («Возрождение») призвала главу Абхазии Рауля Хаджимбу покинуть свой пост во избежание «худшего сценария».

Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несёт угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Абхазии, политическая партия «Айтаира» обращается к Хаджимбе Раулю с призывом сложить свои полномочия, — говорится в заявлении партии.

Организатор митинга сообщал, что акция связана с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны главы Абхазии.

Как ранее писал NEWS.ru, несколько митингующих прорвались в здание администрации президента Абхазии в центре Сухума.