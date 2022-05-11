Оппозиционеры заблокировали входы в мэрию Еревана Армянская оппозиция начала штурмовать здание мэрии Еревана

Фото Александр Патрин/ТАСС

В Ереване несколько сотен демонстрантов во главе с оппозиционными депутатами парламента Армении пытаются ворваться в здание мэрии столицы. Стычки с полицией происходят в центре города, сообщает «Интерфакс». Отмечаетcя, что шествие прошло также мимо здания МИД страны, которое оцеплeно полицией.

Как сообщается, 11 мая оппозиция созвала очередной митинг, который начался с шествия нескольких тысяч человек, часть которых в настоящее время пытаются проникнуть в здание мэрии. Один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхaн Сагателян заявил, что в учреждении начали увольнять сотрудников, которые поддерживают оппозиционное движeние.

Теперь увидите, что означает давить на людей. Заблокируем входы настолько, насколько пожелаем, — отметил он.

С начала мая Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

Накануне в Ереване в ходе проведения протеcтных акций были задержаны более 60 человек. Оcновной причиной задержания является неподчинение правоoхрaнителям.