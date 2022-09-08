Описаны действия властей в случае смерти Елизаветы II Историк Думин: принц Чарльз станет королем сразу после смерти Елизаветы II

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II

В случае смерти британской королевы Елизаветы II существует определенный порядок действий, рассказал в разговоре с Lenta.ru историк-генеалог Станислав Думин. Первое, что произойдет — восхождение на престол нового монарха-преемника: ученый напомнил, как сама Елизавета II стала правительницей.

Когда умер отец Елизаветы — она находилась в путешествии в Африке, узнала об этом, сидя на дереве, как говорили, а спустилась уже королевой, то есть она стала королевой в момент смерти своего предшественника, — пояснил Думин.

После смерти Елизаветы II на престол взойдет ее сын, принц Чарльз. В ноябре 2022 года ему исполнится 74 года.

После этого Букингемский дворец опубликует некролог, который уже давно написан и даже выходил по ошибке из-за технических неполадок, добавил Думин.

Затем состоятся торжественные похороны, после них — коронация нового монарха. По словам историка, Великобритания — одна из немногих стран, где последние церемонии происходили, поэтому, скорее всего, Принц Чарльз не откажется от такой процедуры.

Думин отметил, что во время коронации преемник должен будет принять какое-то королевское имя и необязательно станет Чарльзом III. Историк объяснил, что в этом вопросе существуют тонкости, связанные с выражением преемственности.

Кроме того, по словам Думина, далее произойдет некое перемещение титулов. В частности, принц Уильям, внук Елизаветы II, станет принцем Уэльским.

Ранее стало известно, что медики обеспокоены состоянием британской монархини. К ней в шотландский замок Балморал стали стекаться члены королевской семьи. Первыми к ней направились принц Чарльз и принц Уильям.