Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозу новых санкций США

Российская компания Nord Stream 2 начала анализировать возможные трудности, которыми грозит американский законопроект о новых санкциях против морского газопровода «Северный поток — 2», который свяжет РФ с Центральной Европой.
В компании отметили, что поведение Вашингтона демонстрирует пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе,
Nord Stream 2 — дочерняя компания российского «Газпрома» с головным офисом в Швейцарии. Среди её основных акционеров — британская Shell и немецкая OMV.
Как писал NEWS.ru, законопроект о расширении санкций против строителей «Северного потока — 2» поступил в Сенат США. Соавторами документа выступили пять сенаторов, представляющих и Республиканскую, и Демократическую партии.
Строительство остановилось в конце 2019 года, когда первый пакет санкций США заставил австрийскую компанию, занимавшуюся прокладкой труб, покинуть проект. Российский трубоукладчик направился на Балтику из Японского моря.
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