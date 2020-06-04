Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозу новых санкций США

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российская компания Nord Stream 2 начала анализировать возможные трудности, которыми грозит американский законопроект о новых санкциях против морского газопровода «Северный поток — 2», который свяжет РФ с Центральной Европой.

В компании отметили, что поведение Вашингтона демонстрирует пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе, передаёт РИА Новости.

Nord Stream 2 — дочерняя компания российского «Газпрома» с головным офисом в Швейцарии. Среди её основных акционеров — британская Shell и немецкая OMV.

Как писал NEWS.ru, законопроект о расширении санкций против строителей «Северного потока — 2» поступил в Сенат США. Соавторами документа выступили пять сенаторов, представляющих и Республиканскую, и Демократическую партии.

Строительство остановилось в конце 2019 года, когда первый пакет санкций США заставил австрийскую компанию, занимавшуюся прокладкой труб, покинуть проект. Российский трубоукладчик направился на Балтику из Японского моря.