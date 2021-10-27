ООН зафиксировала рекордное число беженцев из-за конфликтов в мире

Число беженцев в результате конфликтов в мире достигло 48 млн, что является рекордным показателем. Как сообщает ТАСС, об этом заявила спецдокладчик ООН по внутренне перемещённым лицам Сесилья Хименес-Дамари, выступая в Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации. По её словам, в подобной ситуации возникают сложности с соблюдением прав человека.

Число людей, вынужденных перемещаться из своих мест из-за вооружённых конфликтов и насилия, достигло в мире 48 млн, что является наивысшим показателем, когда-либо регистрированным. В условиях усложняющегося характера конфликтов и повсеместного насилия становится всё труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека, — отметила Хименес-Дамари.

Она также подчеркнула, что ситуация также усугубляется на фоне появления стихийных бедствий, приводящих к перемещению населения и, начиная с 2020 года, пандемией.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны. Находящиеся в Афганистане международные террористические группировки манипулируются извне. По его словам, страны — соседи Афганистана находятся под прицелом этих «деструктивных сил». Без решительной борьбы с производством и контрабандой наркотиков, а также с международными террористическими группировками, оказавшимися у афганской территории, вряд ли получится выстроить нормальную внешнюю политику.