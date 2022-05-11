ООН увидела признаки возобновления строительства на закрытом полигоне КНДР ООН увидела признаки возобновления строительства на ядерном полигоне КНДР Пхунгери

Фото kcnawatch. co/ Global Look Press

На закрытом в 2018 году ядерном полигоне Пхунгери в КНДР наблюдаются признаки возобновления строительных работ. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари. Его слова приводит РИА Новости.

Есть признаки возобновления строительных работ на ядерном полигоне Пхунгери, который был объявлен закрытым в 2018 году, — сказал Хиари.

КНДР в мае 2018 года демонтировала туннели на испытательном ядерном полигоне Пхунгери. На глазах 20 специально приглашённых для освещения этого события журналистов взорвали три тоннеля полигона. При этом международные эксперты по ядерному оружию в момент взрыва на полигоне отсутствовали.

В последнее время мировые СМИ неоднократно сообщали подготовке Северной Кореи к испытаниям ядерного оружия и работой над восстановлением подхода к третьему тоннелю полигона. Предполагается, что Пхеньян может провести испытания небольшого заряда, который можно установить на тактические ракеты. Если подобное произойдёт, это станет первым ядерным испытанием КНДР за 4,5 года.

Глава КНДР Ким Чен Ын ранее сообщил, что страна должна укреплять свою военную мощь, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны враждебных сил. Также он подчеркнул, что «огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь» выступают в качестве гарантии безопасности страны в современном мире, где идёт жестокое противостояние враждебных сил.