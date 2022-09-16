Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить через видеообращение

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате записанного видеообращения, передает РИА Новости. Отмечается, что в этом году предполагалось только очное участие всех делегатов.

За решение проголосовало 101 государство, против были 7 (РФ, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа, Сирия), воздержались 19. Указывается, что решение не создает прецедент для будущих недель высокого уровня.

До этого в Генассамблее проголосовали против предложения Белоруссии дать право на видеообращение не только Зеленскому, но и любому лидеру, нуждающемуся в таком формате. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский также указал, что Москва выступает за то, чтобы право на выступление на мероприятии в данном формате было у всех нуждающихся лидеров.

Общие прения недели высокого уровня пройдут 20–26 сентября.

24 августа Совет Безопасности ООН проголосовал за виртуальное участие президента Украины в заседании организации. Россия выступила против, подчеркнув, что это противоречит правилам Совета. 13 членов СБ высказались за участие украинского лидера, против проголосовала только Россия, а Китай воздержался. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что российская сторона не возражала против участия Зеленского в заседании как такового, однако настаивала на том, чтобы оно было очным.

13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов делегации России на 77-й Генассамблее ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк. В министерстве выразили надежду на то, что и остальные участники делегации смогут получить въездные документы, а также на скорое решение вопросов прибытия дипломатов из РФ, возникших из-за введенных против России санкций США.