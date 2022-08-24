Зеленский примет участие в заседании СБ ОНН по видеосвязи

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Совет Безопасности ООН проголосовал за виртуальное участие президента Украины Владимира Зеленского в его заседании. Россия выступила против, подчеркнув, что это противоречит правилам совета, сообщает ТАСС.

Инициатива участия Зеленского в заседании по видеосвязи исходила от постпредства Украины при ООН. Постоянный представитель Китая при всемирной организации, председатель Совбеза в августе Чжан Цзюнь вынес данный вопрос на голосование. 13 членов СБ высказались за участие украинского лидера, против проголосовала только Россия, а Китай воздержался.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что российская сторона не возражает против участия Зеленского в заседании как такового. Однако настаивает на то, чтобы оно было очным.

Но только такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности. Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу совета. Здесь нет политики, это исключительно вопрос процедуры, — цитирует его агентство.

Проведение срочного заседания запросила России для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. При этом РФ попросила главу всемирной организации Антониу Гутерриша выступить на заседании по данному вопросу. Кроме того, Небензя заявил, что Россия поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, между ее гибелью украинскими диверсиями есть связь, именно такие действия характеризуют украинское государство.