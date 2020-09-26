ООН не имеет подтверждения вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

ООН не может независимо подтвердить или опровергнуть вмешательство или невмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Организация выступает за привлечение мониторинговой миссии ОБСЕ в зону конфликта.
У нас нет информации относительно достоверности этих и многих других заявлений, — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве Турции в конфликт.
По его словам, ООН не обладает средствами, чтобы проверить эту информацию.
Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники в ООН
Представители МИД Армении заявляли, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе «воюют турецкие инструкторы». Также Баку и Ереван обвинили друг друга в привлечении к боям сирийских наёмников.
NEWS.ru писал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана. Политик считает, что необходимо «покончить с оккупацией Арменией территорий Азербайджана».
В период существования СССР Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана. Большинство его населения составляли армяне. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика (НКР) объявила о своей независимости. После Карабахской войны 1992-1994 года 20% азербайджанской территории находится под контролем НКР. Международное сообщество считает, что карабахские земли относятся к территории Азербайджана.
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