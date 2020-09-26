ООН не имеет подтверждения вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6a3894d2-01b2-11eb-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Стефан Дюжаррик Фото: un.org

ООН не может независимо подтвердить или опровергнуть вмешательство или невмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Организация выступает за привлечение мониторинговой миссии ОБСЕ в зону конфликта.

У нас нет информации относительно достоверности этих и многих других заявлений, — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве Турции в конфликт.

По его словам, ООН не обладает средствами, чтобы проверить эту информацию.

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники в ООН сообщило о планах провести во вторник, 29 сентября, закрытое заседание Совета Безопасности по ситуации в Нагорном Карабахе. В нём будут принимать участие дипломаты 15 стран Совбеза ООН без участия представителей сторон конфликта.

Представители МИД Армении заявляли, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе «воюют турецкие инструкторы». Также Баку и Ереван обвинили друг друга в привлечении к боям сирийских наёмников.

NEWS.ru писал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Азербайджана. Политик считает, что необходимо «покончить с оккупацией Арменией территорий Азербайджана».

В период существования СССР Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана. Большинство его населения составляли армяне. После распада СССР Нагорно-Карабахская Республика (НКР) объявила о своей независимости. После Карабахской войны 1992-1994 года 20% азербайджанской территории находится под контролем НКР. Международное сообщество считает, что карабахские земли относятся к территории Азербайджана.